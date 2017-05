Registrering - Kostdagbogen

I FORM Kostdagbog

Kostdagbogen er din private slankedagbog, hvor du hele tiden kan følge dit kalorieforbrug. Her kan du let og enkelt føre dagbog over alle dine måltider. Det kræver bare et par klik med musen, så har du styr på kalorierne.



Prisen er den, du ser – der er intet gebyr, og ingen ekstra-omkostninger!



Derfor er Kostdagbogen perfekt til dig:



Du sætter selv dit helt eget slanke-mål – og får hjælp til at nå det.

Du kan fortsat spise dine livretter.

Du kan vælge mellem flere hundrede af I FORMs lækre og sunde opskrifter.

Du får opskrifter, der allerede er tilpasset dit kalorie-behov.

Du kan vælge mellem flere end 5000 fødevarer.

Du ser med det samme dine fordele af din træning.

Du ser med det samme energi-fordelingen i alt, hvad du spiser.

Du kan deltage i et spændende forum, hvor du kan støtte og hjælpe andre

Du kan tabe dig på en sund og sjov måde.

Brug Kostdagbogen – så får du styr på kalorierne!